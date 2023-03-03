دولة عربية تحظر استيراد اللحوم البرازيلية

قالت وزارة الزراعة البرازيلية إن دولتي الأردن وتايلاند أوقفتا مؤقتا استيراد لحوم الأبقار من البرازيل بالتزامن مع تحقيق السلطات البرازيلية في حالة إصابة بجنون البقر من ولاية "بارا".

وأكدت الوزارة أن روسيا أوقفت الواردات من ولاية "بارا" بعد اكتشاف حالة الإصابة بمرض جنون البقر.

مادة اعلانية

وقالت الوزارة إن دولتي الأردن وتايلاند "أوقفتا مؤقتا واردات لحوم البقر من جميع أنحاء البرازيل، وفرضت روسيا حظرا على لحوم البقر المصدرة من "بارا".

وأوقفت البرازيل صادرات لحوم البقر إلى الصين للوفاء بشروط اتفاقية تجارة. وذكرت الوزارة أنه لا يوجد سوى مصنع واحد لتعليب اللحوم في "بارا" مصرح له ببيع منتجات لحوم البقر لروسيا، وفق وكالة "رويترز".

وتحقق البرازيل في حالة إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري (جنون البقر) رُصدت لحيوان ذكر يبلغ من العمر 9 سنوات من ولاية "بارا"، وأدى اكتشاف الحالة، التي أُعلن عنها في 20 فبراير الماضى، إلى فرض حظر ذاتي على مبيعات لحوم الأبقار البرازيلية للصين.

وتم التخلص من الحيوان، وتنتظر السلطات نتائج الاختبارات لتحديد ما إذا كان قد أصيب بالنوع الكلاسيكي للمرض أم أنها حالة غير نمطية والتي يمكن أن تحدث تلقائيا للماشية ولا تعتمد على تناول علف ملوث بالبريون.

ويعتبر النوع الكلاسيكي من مرض جنون البقر أخطر لأنه يتضمن التلوث ببروتين البريون، ويمكن أن يؤدي إلى حظر تجارة واسع.

وكانت صحيفة فالور إيكونوميكو المحلية قد أفادت في وقت سابق بالحظر الروسي، الذى بدأ يوم الأربعاء ويشمل الحيوانات الحية واللحوم الطازجة المصنعة والمنتجات الثانوية.

وذكر تقرير الصحيفة أن أندري يوركوف، الملحق الزراعي الروسي في البرازيل، رفض الإفصاح عما إذا كان الحظر قد يُرفع إذا أكدت الحكومة البرازيلية أن الحالة غير نمطية أم سيستمر.

وذكرت وزارة الزراعة البرازيلية يوم الخميس أن حالة إصابة مؤكدة بمرض جنون البقر "غير نمطية" اكتُشفت في البلاد الشهر الماضي، وأنها ستعمل على رفع تعليق استيراد لحوم الأبقار الذي سارعت عدة دول في آسيا بفرضه.

ويشكل تعليق الصادرات خطرا كبيرا على قطاع الثروة الحيوانية المهم في البرازيل، وهو أحد أكبر هذه القطاعات في العالم.

وأشارت وزارة الزراعة في بيان إلى تحليل أجرته المنظمة العالمية لصحة الحيوان وأكد الحالة غير العادية للإصابة.

وأضافت الوزارة أنها ستحدد موعدا لعقد اجتماع عبر الإنترنت مع المسؤولين الصينيين لمناقشة استئناف صادرات لحم البقر لبلدهم.

وذكرت الوزارة أنه لا يوجد سوى مصنع واحد لتعليب اللحوم فى "بارا" مصرح له ببيع منتجات لحوم البقر لروسيا، وأكدت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية أنها تسعى لاستئناف صادرات لحوم الأبقار "في أسرع وقت ممكن".