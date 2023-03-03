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فيتش: تونس ما زالت تواجه مخاطر تمويل كبيرة

البلاد ترزح تحت وطأة أزمة مالية

دبي - العربية.نت
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قالت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، إن تونس ما زالت تواجه مخاطر تمويل كبيرة.

وتونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية يقول معارضون للحكومة إنها أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها، كما تسببت في نقص في الغذاء والوقود.

ورفعت "فيتش" في ديسمبر الماضي، تصنيف تونس السيادي إلى ‭‭CCC+‬‬، مشيرة إلى اتفاق على مستوى الخبراء لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تم التوصل إليه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

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إلا أنه وفي 28 يناير الماضي، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، عن خفض التصنيف الائتماني لتونس إلى CAA2 مع نظرة مستقبلية سلبية.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي، قال إنه توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع تونس حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.

ويعتبر الاتفاق أساسيا أيضا لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة.

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