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A combine machine harvests corn in a field near the village of Moskovskoye, outside Stavropol in southern Russia, October 14, 2014. (File Photo: Reuters)
حقل ذرة
اقتصاد

ثالث أكبر منتج عالمي للذرة يخفض توقعات الإنتاج بسبب الجفاف التاريخي

الأرجنتين تتوقع أكثر من 20 مليار دولار خسائر زراعية

بوينس أيرس - رويترز
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قال اتحاد لشركات الزراعة بالأرجنتين، إنه خفض توقعاته لمحصولي فول الصويا والذرة لهذا الموسم بسبب الجفاف التاريخي والصقيع وهو ما حذر من أنه قد يكلف البلاد أكثر من 20 مليار دولار.

والأرجنتين هي أكبر مصدر في العالم لزيت فول الصويا ودقيق الصويا وثالث أكبر مصدر للذرة وقد تعرضت لجفاف شديد وصفته بورصة روزاريو للحبوب في مقاطعة سانتا في بولاية نيو مكسيكو الأميركية بأنه الأسوأ منذ 60 عاما.

وقال الاتحاد في تقرير إن "الأرجنتين في طريقها لخسارة أكثر من 20 مليار دولار هذا العام بسبب الخسائر الزراعية الناجمة عن كارثة مناخية أثرت على معظم المناطق المنتجة بالجفاف والصقيع".

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وأضاف في بيان أنه يتوقع أن يبلغ حجم محصول فول الصويا 31.2 مليون طن في موسم 2022-2023 انخفاضا من التوقعات الأولية البالغة 50 مليون طن. ومن المتوقع أن ينتج مزارعو الذرة 38.6 مليون طن لهذا الموسم مقارنة مع 55.2 مليون طن قدرت قبل 6 أشهر.

وتشير أحدث تقديرات إلى أن الأرجنتين ستنتج كميات أقل بنسبة 38% من فول الصويا و30% أقل من الذرة عما كان متوقعا في البداية. وقال اتحاد شركات الزراعة إنه قد يتم تخفيض هذه التوقعات بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة.

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