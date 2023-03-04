"التجارة" السعودية: ارتفاع عدد رخص تصدير الأسمنت للخارج إلى 123 رخصة

أفادت وزارة التجارة السعودية أن إجمالي رخص تصدير الأسمنت إلى الخارج منذ بدء السماح بالتصدير بلغ 123 رخصة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الرخص المصدرة خلال عام 2022، بلغ 19 رخصة لتصدير الأسمنت، ومنذ بداية 2023 جرى إصدار رخصتين.

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وأشارت إلى أن إصدار التراخيص جاء بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقا للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وبينت أن ارتفاع عدد الرخص الصادرة يعد مؤشرا على نمو طلبات التصدير، ومن ثم ارتفاع عدد الشركات الراغبة في الحصول على الرخص.