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اتحاد الغرف السعودية
اقتصاد

اتفاق سعودي موزمبيقي لتأسيس مجلس أعمال مشترك

تشكيل وفد من أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة موزمبيق

دبي - العربية.نت
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التقى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين، بالرياض بعدد من المسؤولين بوزراء الزراعة والأشغال العامة ونواب وزراء المالية والطاقة والموارد المعدنية من جمهورية موزمبيق، وذلك في إطار زيارة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق.

وخلال كلمته أعرب رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي عن تطلعه لتوطيد علاقات التعاون بين القطاع الخاص السعودي والموزمبيقي بما يدعم نمو حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، منوهاً بما تتمتع به موزمبيق من مزايا في قطاعات الزراعة والتعدين والسياحة، إلى جانب ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة وفرص للمستثمرين في ظل رؤية 2030.

ودعا الحويزي للإسراع في توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف واتحاد غرف التجارة والصناعة في موزمبيق، بما يسهم في تعزيز الفرص والإمكانيات الكامنة للتجارة والاستثمار بالسوقين السعودي والموزمبيقي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وناقش اللقاء فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية موزمبيق في مجالات الزراعة والمياه والكهرباء والسياحة والبنية التحتية والتعدين.

واتفق الجانبان على ضرورة تأسيس مجلس أعمال سعودي موزمبيقي مشترك وتشكيل وفد أعمال من أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة موزمبيق لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

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