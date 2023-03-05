اقتصاد الصين
الصين تزيد إنتاجها من الحبوب 50 مليون طن في 2023
تجاوز إنتاجها 650 مليون طن
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قال رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ اليوم الأحد، إن بكين ستهدف إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الحبوب بمقدار 50 مليون طن في عام 2023 مكررا بذلك الهدف الذي تم تحديده في وقت سابق من هذا العام.
وذكر في تقريره في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، أن مساحة الحبوب يجب أن تكون مستقرة، حيث يتجاوز الإنتاج 650 مليون طن.
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