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A farmer operates a tractor with a seeder on a wheat field in Nanyang, Henan province, China October 13, 2021. Picture taken October 13, 2021. REUTERS/Aly Song
مزارع يجهز الأرض للزراعة في الصين
اقتصاد الصين

الصين تزيد إنتاجها من الحبوب 50 مليون طن في 2023

تجاوز إنتاجها 650 مليون طن

بكين – رويترز
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قال رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ اليوم الأحد، إن بكين ستهدف إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الحبوب بمقدار 50 مليون طن في عام 2023 مكررا بذلك الهدف الذي تم تحديده في وقت سابق من هذا العام.

وذكر في تقريره في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، أن مساحة الحبوب يجب أن تكون مستقرة، حيث يتجاوز الإنتاج 650 مليون طن.

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