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صندوق الاستثمارات

بلومبرغ: "PIF" يجري محادثات لشراء حصة أقلية في "Rocco Forte Hotels"

تُقدّر قيمة مجموعة الفنادق الفاخرة بنحو 1.3 مليار يورو

دبي - العربية.نت
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ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يجري محادثات لشراء حصة في "Rocco Forte Hotels" بهدف تعزيز استثماراته في قطاع الضيافة.

وتُقدّر قيمة مجموعة الفنادق الفاخرة بنحو 1.3 مليار يورو، بحسب المصادر.

وأكدت المصادر، أن الصندوق ربما يشتري حصة أقلية كبيرة في Rocco Forte Hotels، جزء منها حصة يملكها صندوق مرتبط ببنك Cassa Depositi e Prestiti المملوك للدولة في إيطاليا.

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وسيحتفظ المشارك في تأسيس مجموعة الفنادق ورئيس مجلس إدارتها، رجل الأعمال البريطاني Rocco Forte بحصة مسيطرة في أي اتفاق، وفقا للمصادر.

يُذكر أن Rocco Forte Hotels تدير أكثر من عشرة فنادق ومنتجعات وفيلات فاخرة بالإضافة إلى سلسلة من المطاعم الفاخرة.

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