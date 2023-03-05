صندوق الاستثمارات
بلومبرغ: "PIF" يجري محادثات لشراء حصة أقلية في "Rocco Forte Hotels"
تُقدّر قيمة مجموعة الفنادق الفاخرة بنحو 1.3 مليار يورو
وضع القراءة
100% حجم الخط
ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يجري محادثات لشراء حصة في "Rocco Forte Hotels" بهدف تعزيز استثماراته في قطاع الضيافة.
وتُقدّر قيمة مجموعة الفنادق الفاخرة بنحو 1.3 مليار يورو، بحسب المصادر.
مادة اعلانية
وأكدت المصادر، أن الصندوق ربما يشتري حصة أقلية كبيرة في Rocco Forte Hotels، جزء منها حصة يملكها صندوق مرتبط ببنك Cassa Depositi e Prestiti المملوك للدولة في إيطاليا.
وسيحتفظ المشارك في تأسيس مجموعة الفنادق ورئيس مجلس إدارتها، رجل الأعمال البريطاني Rocco Forte بحصة مسيطرة في أي اتفاق، وفقا للمصادر.
يُذكر أن Rocco Forte Hotels تدير أكثر من عشرة فنادق ومنتجعات وفيلات فاخرة بالإضافة إلى سلسلة من المطاعم الفاخرة.
اقرأ أيضاً
-
مع صعود الدولار.. سعر الذهب في مصر يخترق مستويات جديدةأسعار الذهب صعدت بنسبة 2.4% في الأسواق العالمية قصص اقتصادية
-
هل تخلت "ميتا بلاتفورمز" عن أحلام الواقع الافتراضي؟الشركة الأم لـ "فيسبوك" خفضت سعر "Quest Pro" بنسبة 33% قصص اقتصادية
-
الصين تزيد إنتاجها من الحبوب 50 مليون طن في 2023تجاوز إنتاجها 650 مليون طن اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية