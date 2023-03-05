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سفن محملة بالحبوب الأوكرانية عالقة في مضيق البوسفور (رويترز)
سفن محملة بالحبوب الأوكرانية عالقة في مضيق البوسفور (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

تركيا: نعمل على تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود

أكدت أنها ناقشت جهود تمديد الاتفاق مع الأمم المتحدة

إسطنبول - رويترز
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأحد إن أنقرة تعمل جاهدة لتمديد مبادرة تدعمها الأمم المتحدة وتتيح لأوكرانيا تصدير الحبوب من موانئ على البحر الأسود حاصرتها روسيا بعد الغزو.

وسمحت مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز الماضي بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية. وتم تمديد الاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني وسينتهي أجل العمل به في 18 مارس/آذار إذا لم يتم التوافق على تمديده.

وقال جاويش أوغلو في خطاب أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في العاصمة القطرية الدوحة "نعمل جاهدين لتحقيق تطبيق سلس وإقرار المزيد من التمديد لاتفاق حبوب البحر الأسود".

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وأضاف أنه ناقش جهود تمديد الاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقالت روسيا يوم الأربعاء إنها ستوافق على تمديد الاتفاق فقط في حال إذا تم أخذ مصالح منتجيها الزراعيين في الاعتبار.

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