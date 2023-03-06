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إيلون ماسك وتويتر (تعبيرية- فرانس برس)
إيلون ماسك وتويتر (تعبيرية- فرانس برس)
تويتر

تركيا تغرم إيلون ماسك بسبب "تويتر"

مجلس المنافسة التركي يؤكد أن القرار قابل للطعن

إسطنبول - رويترز
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قال مجلس المنافسة التركي اليوم الاثنين، إنه قرر تغريم الملياردير إيلون ماسك نسبة 0.1% من الدخل الإجمالي لتويتر في تركيا عام 2022 لأن استحواذه على الشركة تم دون إذن المجلس.

وأضاف المجلس في بيان أن القرار سيكون قابلا للطعن.

كان الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا"، و"سبيس إكس" الملياردير إيلون ماسك، قاد عملية شراء بقيمة 44 مليار دولار لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، والتي أغلقت في 27 أكتوبر 2022.

ولإتمام الصفقة، باع "ماسك" أسهما في "تسلا" بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى قروض بقيمة 13 مليار دولار بضمان أسهم "تويتر".

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