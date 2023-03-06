عطل مرتقب بوسائل النقل العام في فرنسا غداً
إضرابات وتظاهرات احتجاجا على خطط ماكرون لإصلاح نظام المعاشات
قال وزير النقل وعدد من هيئات النقل العام بفرنسا يوم الأحد إن الإضرابات والتظاهرات احتجاجا على التعديل الحكومي المزمع لنظام المعاشات التقاعدية ستؤدي إلى تعطل شديد لوسائل النقل العام مرة أخرى يوم الثلاثاء.
وتدعو النقابات إلى يوم عام من الإضرابات والمظاهرات للمرة السادسة منذ بداية العام بهدف تكرار نسبة المشاركة الكبيرة التي حظي بها أول احتجاج كبير في 19 يناير/كانون الثاني عندما تظاهر أكثر من مليون شخص ضد تعديل نظام المعاشات.
وقال وزير النقل كليمنت بون في مقابلة مع محطة فرانس 3 التلفزيونية: "ستكون هناك تبعات قوية للغاية".
وأضاف أنه يتوقع أن يكون الإضراب "أحد أصعب الإضرابات" بالنسبة للمسافرين منذ بدء الاحتجاجات.
ويضغط الرئيس ماكرون من أجل تنفيذ هذا التعديل الذي سيرفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64 قائلا إن ذلك مهم جدا لتجنب انهيار نظام التقاعد الحكومي.
وحدت الإضرابات بالفعل من توليد الكهرباء في بعض المحطات النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية.
-
وزير: الصين تعتزم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أفضلوزارة العلوم والتكنولوجيا تجري ترتيبات لتعزيز تحول الذكاء الاصطناعي وتطبيقه اقتصاد
-
تابعة لـ"الزامل للصناعة" توقع عقداً بـ718.75 مليون ريال مع "ميرسك" لإنشاء مستودعاتيشمل بناء مجمع ساحة تخزين متعددة الأغراض في ميناء جدة الإسلامي شركات
-
"ARM" التابعة لـ "سوفت بنك" تستهدف جمع 8 مليارات دولار من طرح أوليالطرح قد يكون الأكبر في الولايات المتحدة خلال عقد قصص اقتصادية