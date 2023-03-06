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مبنى وزارة المالية الروسية في موسكو (رويترز)
مبنى وزارة المالية الروسية في موسكو (رويترز)
اقتصاد روسيا

وزارة المالية: 35 مليار دولار عجز الميزانية الروسية بين يناير وفبراير 2023

أكدت انخفاض عائدات النفط والغاز خلال الفترة بنسبة 46% إلى 13 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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كشفت بيانات وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن عجز الميزانية الفيدرالية الروسية في الفترة من يناير إلى فبراير 2023 بلغ حوالي 2.58 تريليون روبل (35 مليار دولار).

وبحسب بيان الوزارة، فإن إيرادات الميزانية، وفقا للتقديرات الأولية، بلغت حوالي 3.16 تريليون روبل (أقل بنسبة 25% عن العام السابق)، وبلغت النفقات 5.74 تريليون روبل (52% أكثر من العام السابق).

وجاء في التقرير "بلغت عائدات النفط والغاز 947 مليار روبل (13 مليار دولار) حيث انخفضت بنسبة 46% (مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي)، وذلك يرجع في المقام الأول إلى انخفاض أسعار نفط خام الأورال وانخفاض حجم صادرات الغاز الطبيعي"، وفق وكالة تاس.

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وتعتمد موسكو على إيرادات الطاقة، التي بلغت العام الماضي نحو 11.6 تريليون روبل (154 مليار دولار)، لتمويل الإنفاق الحكومي، واضطرت لبيع احتياطيات أجنبية لتغطية عجز زاد نتيجة عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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