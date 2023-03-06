وزير: الصين تعتزم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل

قال وزير العلوم والتكنولوجيا في الصين، وانغ تشي قانغ يوم الأحد، إن الصين ستطبق الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وذكر وانغ أن تأثير الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على التكنولوجيا فحسب، وإنما على مجالات أخرى أيضا.

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وأضاف وانغ أن وزارة العلوم والتكنولوجيا أجرت ترتيبات لتعزيز تحول الذكاء الاصطناعي وتطبيقه.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن الجمع بين البحث العلمي والتكنولوجيا وسيناريوهات التطبيق واحتياجات المستخدم، من جعل الذكاء الاصطناعي يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية العلمية والتكنولوجية في الصين.

وشجع وانغ الجامعات والمعاهد والشركات المشاركة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وتحويله، على تحقيق المزيد من التقدم حتى تقدم الصين اسهاماتها للمجتمع الدولي.

كما نبه وانغ على أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في تطوير الذكاء الاصطناعي.