وفد "إكسبو 2030" يبدأ مناقشة وتقييم ملف الاستضافة بالرياض

وصل أعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض إلى العاصمة الرياض، يوم أمس الأحد، في زيارة تستمر خمسة أيام، وذلك لبدء عملية مناقشة وتقييم ملف ترشّح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

ويرأس البعثة رئيس لجنة الإدارة والميزانية للمكتب الدولي للمعارض باتريك سبيشت، يرافقه كل من الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس، والدكتورة إيفا ديسكاريجا غارسيا، ممثلةً عن دولة أندورا، وكارين ماي هيل، أو بي إي، ممثلًا عن دولة أنتيغوا وبربودا، و ألدوين ديكيرز، ممثلًا عن مملكة بلجيكا، بالإضافة إلى عدد من أعضاء فريق المكتب الدولي للمعارض.

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وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد بن عبدالمحسن الرشيد، إن هذه الزيارة ستُشكل فرصة مهمة لأعضاء البعثة للتعرف على المشاريع الواعدة التي تشهدها العاصمة، والتي ستجعل منها وجهة عالمية مثلى للسياحة والاستثمار، مضيفاً أن ملف المملكة لاستضافة هذا المحفل العالمي يحظى باهتمام كبير ومتابعة متواصلة من قبل القيادة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف: "تتضافر جهود جميع الجهات من القطاع الخاص والعام للإسهام في الفوز بالاستضافة، وتفاعل سكان مدينة الرياض الذي نشهده سيلعب دورًا محوريًا في إقامة نسخة استثنائية من هذا المحفل العالمي.

وخلال الزيارة، سيجتمع أعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض مع عددٍ من الوزراء، بالإضافة إلى الخبراء المختصين، بهدف مناقشة الجوانب الفنية المختلفة التي تم تقديمها سابقًا في ملف ترشّح الرياض إكسبو 2030، في شهر سبتمبر من عام 2022م.

وكجزء من مرحلة تقييم ملفات الترشّح للفوز باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، ستعمل بعثة المكتب الدولي للمعارض على مناقشة جدوى ملفات الترشح المقدمة من الدول المتنافسة إلى المكتب الدولي للمعارض.

ويتضمن هذا التقييم الذي يُعد خطوة ضرورية للنظر في ملفات ترشّح الدول المتنافسة، النظر في دوافع الترشح لكل مدينة متنافسة، ومدى قيمة وجاذبية موضوع المعرض المقترح، والاطلاع على الموقع المقرر لإقامة المعرض، وكيفية إعادة استخدامه بعد انتهاء فترة إقامة المعرض، بالإضافة إلى حجم الدعم المحلي والحكومي للمشروع، والمشاركة المتوقعة وخطة الجدوى المالية.

كما ستتم مناقشة نتائج البعثة من قبل اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض في شهر مايو من العام الجاري، وخلالها ستقرر اللجنة التنفيذية الموافقة المبدئية على الترشيحات الأكثر مناسبة وقابلية للتطبيق، وفي شهر نوفمبر من العام الجاري سيتم التصويت خلال انعقاد الجمعية العمومية 173 للمكتب الدولي للمعارض، وذلك من قبل الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض لاختيار الدولة المضيفة لمعرض إكسبو 2030، حيث سيتم ذلك عن طريق الاقتراع السري وفق مبدأ "صوت واحد" لكل دولة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد اقترحت في ملف ترشّح (الرياض إكسبو 2030)، موضوعاً رئيساً للمعرض هو "معاً نستشرف المستقبل"، والذي تهدف من خلاله إلى توفير منصة تتيح للمجتمع الدولي التعاون الوثيق لاستشراف المستقبل، وتطوير حلول مبتكرة ورائدة تسهم في معالجة التحديات الملحة التي تواجه العالم، وترفع مستوى الوعي بها.

يُذكر أن المملكة قد أعلنت عن نيتها الترشّح لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في العاصمة الرياض في شهر أكتوبر من عام 2021، ومنذ ذلك التاريخ قدم الوفد الممثل لملف الترشّح بقيادة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ثلاثة عروض تقديمية إلى الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض.