"مبادرة مستقبل الاستثمار" تعقد قمة "الأولوية العالمية" في أميركا بنهاية مارس
القمة تناقش أهم الأولويات لكل فئة من شرائح المجتمع
تنظم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) قمة الأولوية العالمية “Global PRIORITY Summit” في ولاية ميامي الأميركية يومي 30 و31 مارس 2023، لمناقشة أهم الأولويات لكل فئة من شرائح المجتمع في الوقت الذي يمر به العالم بظروف، وتغيرات اجتماعية، واقتصادية، وجيوسياسية.
وستعقد القمة بمشاركة واسعة من صناع الرأي، ورؤساء تنفيذيين، ومستثمرين، وأكاديميين، ورياضيين، وطلاب، ومتطوعين وغيرهم، حيث من المقرر أن تتبنى القمة خارطة طريق للعالم للتغلب على تحدياته الأكثر إلحاحًا.
وتم تصميم قمة الأولوية كمنصة لفهم احتياجات البشرية وتوقعاتها - ثم الانخراط في مناقشة تهدف إلى تحفيز العمل وإيجاد الحلول التي ستساعد القادة في جميع أنحاء العالم على معالجة الأولويات الرئيسية لكل شريحة من شرائح المجتمع، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما تسعى القمة إلى الإجابة على عدد من الأسئلة المهمة، مثل: ما هي اللوائح والتنظيمات الجديدة التي يجب تشكيلها لتحقيق كل أولوية؟ كيف يمكن للمجتمعات حول العالم أن تتعلم كيف تفهم وتدعم بعضها البعض لتحقيق كل أولوية؟ كيف يمكننا مساعدة القادة السياسيين والاقتصاديين والثقافيين من مختلف أنحاء العالم وتشجيعهم على التركيز على كل أولوية؟.
وتهدف القمة التي تعقد في مدينة ميامي، التي تعد مركزًا عالميًا مزدهرًا ومبتكرًا، للاستفادة من إمكانيات المدينة ودمجها في برامجها.
-
تركيا تغرم إيلون ماسك بسبب "تويتر"مجلس المنافسة التركي يؤكد أن القرار قابل للطعن اقتصاد
-
"ماجد الفطيم" للعربية: لا خطط للطرح حالياً وسنعلن عن مشاريع عقارية جديدةالرئيس التنفيذي: القطاع العقاري يستحوذ على 75% من الربحية في 2022 قصص اقتصادية
-
روسيا تعتزم تخفيف إجراءات التأشيرات مع 6 دول بينها بلد عربيموسكو تعمل على إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الروس مع 11 دولة سياحة وسفر