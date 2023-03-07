اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
التغير المناخي

أميركا: العالم تجاوز خمسة خطوط حمراء في تحديات التغير المناخي

ارتفاع مستوى البحار وتراجع الحيد المرجاني البحري

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أبدى جون كيري، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ، قلقه بعد تجاوز العالم لخمسة خطوط حمراء، هي ارتفاع مستوى البحار وتراجع الحيد المرجاني البحري والغطاء الثلجي، "وأيضا وهذا الأهم القطب الشمالي والقطب الجنوبي".

وأضاف كيري في كلمته اليوم أمام مؤتمر "أسبوع سيرا" السنوي، الذي تنظمه "ستاندرد آند بورز غلوبال"، أن درجات الحرارة في القطب الشمالي سجلت قبل أشهر نحو 70 درجة فهرنهايت فوق معدلاتها الطبيعة، وفي القطب الجنوبي سجلت نحو 100 درجة فوق المعدل الطبيعي. وقبل أيام نشرت صحيفة النيويورك تايمز وغيرها تسجيل معدل قياسي منخفض للجليد في القطب الجنوبي.

وتابع: "كل ما يحدث هناك سيؤثر بنفس الطريقة أو بطريقة أخرى على بقية العالم. وقد حدث ذلك بالفعل، انظروا لما حصل في كاليفورنيا على سبيل المثال".

المبعوث الأميركي: "الوقت ينفد" أمام مكافحة تغير المناخ اقتصاد التغير المناخي المبعوث الأميركي: "الوقت ينفد" أمام مكافحة تغير المناخ

ومنذ الأسبوع الماضي، تتعرض ولاية كاليفورنيا الأميركية لعواصف ثلجية، اعتبرها خبراء الأشد والأقسى منذ عقود، وأن أخطر ما فيها حدوث انهيارات ثلجية، وعدم تحمل البنية التحتية لهذه التقلبات المناخية.

وأغلقت الثلوج بعض الطرق السريعة الرئيسية، مثل أجزاء من الطريق السريع الذي يربط المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فاغنر تسيطر على نصف باخموت.. وواشنطن: معركة رمزية فاغنر تسيطر على نصف باخموت.. وواشنطن: معركة رمزية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط