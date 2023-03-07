أميركا: العالم تجاوز خمسة خطوط حمراء في تحديات التغير المناخي

أبدى جون كيري، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ، قلقه بعد تجاوز العالم لخمسة خطوط حمراء، هي ارتفاع مستوى البحار وتراجع الحيد المرجاني البحري والغطاء الثلجي، "وأيضا وهذا الأهم القطب الشمالي والقطب الجنوبي".

وأضاف كيري في كلمته اليوم أمام مؤتمر "أسبوع سيرا" السنوي، الذي تنظمه "ستاندرد آند بورز غلوبال"، أن درجات الحرارة في القطب الشمالي سجلت قبل أشهر نحو 70 درجة فهرنهايت فوق معدلاتها الطبيعة، وفي القطب الجنوبي سجلت نحو 100 درجة فوق المعدل الطبيعي. وقبل أيام نشرت صحيفة النيويورك تايمز وغيرها تسجيل معدل قياسي منخفض للجليد في القطب الجنوبي.

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وتابع: "كل ما يحدث هناك سيؤثر بنفس الطريقة أو بطريقة أخرى على بقية العالم. وقد حدث ذلك بالفعل، انظروا لما حصل في كاليفورنيا على سبيل المثال".

ومنذ الأسبوع الماضي، تتعرض ولاية كاليفورنيا الأميركية لعواصف ثلجية، اعتبرها خبراء الأشد والأقسى منذ عقود، وأن أخطر ما فيها حدوث انهيارات ثلجية، وعدم تحمل البنية التحتية لهذه التقلبات المناخية.

وأغلقت الثلوج بعض الطرق السريعة الرئيسية، مثل أجزاء من الطريق السريع الذي يربط المكسيك والولايات المتحدة وكندا.