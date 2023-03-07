اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار وزارة الموارد البشرية السعودية
شعار وزارة الموارد البشرية السعودية
اقتصاد السعودية

إتاحة استقدام أكثر من 10 مهن جديدة لفئة العمالة المنزلية في السعودية

تشمل مهن عامل عناية شخصية وحارس منزلي ومدرس خاص

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عبر منصة "مساند"، عن إتاحة أكثر من 10 مهن جديدة للاستقدام ضمن فئة العمالة المنزلية، تتناسب مع الاحتياجات.

وبحسب منصة "مساند"، فإن المهن الجديدة المتاح استقدامها تتمثل في عامل عناية شخصية وحارس منزلي ومدرس خاص وخياط منزلي ومدير منزل، ومزارع منزلي وقهوجي منزلي.

بالإضافة إلى مباشر منزلي وسفرجي منزلي وأخصائي نطق وسمع خاص ومساعد شخصي وعامل مساند بالإضافة إلى سائقة خاصة.

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات وآمال بزيادة الطلب الصيني طاقة أسعار النفط أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات وآمال بزيادة الطلب الصيني

ومنصة "مساند" أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استنفار أمني بعد هروب 4 إرهابيين من سجن نواكشوط في موريتانيا استنفار أمني بعد هروب 4 إرهابيين من سجن نواكشوط في موريتانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط