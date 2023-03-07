إتاحة استقدام أكثر من 10 مهن جديدة لفئة العمالة المنزلية في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عبر منصة "مساند"، عن إتاحة أكثر من 10 مهن جديدة للاستقدام ضمن فئة العمالة المنزلية، تتناسب مع الاحتياجات.

وبحسب منصة "مساند"، فإن المهن الجديدة المتاح استقدامها تتمثل في عامل عناية شخصية وحارس منزلي ومدرس خاص وخياط منزلي ومدير منزل، ومزارع منزلي وقهوجي منزلي.

مادة اعلانية

بالإضافة إلى مباشر منزلي وسفرجي منزلي وأخصائي نطق وسمع خاص ومساعد شخصي وعامل مساند بالإضافة إلى سائقة خاصة.

ومنصة "مساند" أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.