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من آثار الزلزال في هطاي التركية - رويترز
من آثار الزلزال في هطاي التركية - رويترز
زلزال تركيا

الأمم المتحدة: 100 مليار دولار خسائر مباشرة للزلزال في تركيا

الرقم المبدئي سيستخدم كأساس لمؤتمر للمانحين

دبي - العربية.نت
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قالت مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء إن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار.

وقالت لويزا فينتون المسؤولة بالبرنامج عبر اتصال بالفيديو من غازي عنتاب التركية: "يتضح من الحسابات التي جرت حتى الآن أن الأضرار التي قدمتها الحكومة وأيدها شركاء دوليون ستتجاوز 100 مليار دولار".

وأضافت أن الرقم المبدئي سيستخدم كأساس لمؤتمر للمانحين لجمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا سيقام في بروكسل وبلجيكا يوم 16 مارس/آذار.

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وتسبب الزلزالان اللذان وقعا في السادس من فبراير شباط وبلغت قوتهما 7.8 درجة و 7.5 درجة في سقوط أكثر من 46 ألف قتيل، وكانا الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث.

وقال البنك الدولي في تقرير سابق، إن 7500 هزة ارتدادية أعقبت الزلزالين مما تسبب في أكبر كارثة من هذا النوع تشهدها تركيا منذ أكثر من 80 عاما.

ويشير تقرير للبنك إلى أن 1.25 مليون شخص أصبحوا بلا مأوى بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم أو انهيارها بشكل كامل.

ووجد التقرير أن أكبر أضرار وقعت في 11 إقليما في جنوب تركيا بها بعض من أعلى معدلات الفقر في البلاد وتستضيف أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري أو نحو نصف إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا.

وقدم البنك الدولي مساعدة فورية قيمتها 780 مليون دولار لتركيا من مشروعين قائمين هناك بالإضافة إلى مليار دولار في مشروع تعاف طارئ جديد.

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