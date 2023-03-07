جيروم باول: أسعار الفائدة من المرجح أن تكون أعلى مما كان متوقعًا

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إن الفيدرالي جاهز لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إن اقتضت الحاجة.

وأضاف باول في شهادته مساء اليوم الثلاثاء أمام الكونغرس أن "ذروة أسعار الفائدة ستكون أعلى من توقعاتنا السابقة".

مادة اعلانية

وحذر باول يوم من أن أسعار الفائدة من المرجح أن تتجه أعلى مما توقعه صناع السياسة في البنك المركزي.

وقال "إذا كانت مجمل البيانات تشير إلى أن هناك ما يبرر تشديدًا أسرع، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة".

وأشار إلى أن الاتجاه الحالي يظهر أن مهمة مكافحة التضخم في الاحتياطي الفيدرالي لم تنته بعد.

هذه الملاحظات لها تأثيران: الأول، أن مستوى الذروة، أو النهائي، لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من المرجح أن يكون أعلى من الإشارة السابقة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والثاني، أن التحول الشهر الماضي إلى زيادة بربع نقطة مئوية أصغر. قد تكون زيادة الفائدة قصيرة الأجل أكبر إذا استمرت بيانات التضخم في الارتفاع.

في تقديراتهم لشهر ديسمبر، حدد المسؤولون سعر الفائدة النهائي عند 5.1%. أسعار السوق الحالية أعلى قليلاً من ذلك، في مناطق 5.25% -5.5% ، وفقًا لبيانات مجموعة "CME". لم يحدد باول إلى أي مدى يعتقد أن أسعار الفائدة سترتفع في النهاية.

يأتي هذا الخطاب وسط تفاؤل الأسواق عمومًا بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه ترويض التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

ومع ذلك، تظهر بيانات يناير أن التضخم أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل البالغ 2%.

وقال باول إن الاتجاه الحالي يظهر أن مهمة مكافحة التضخم في "الفيدرالي" لم تنته بعد، ولدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ثماني مرات خلال العام الماضي إلى المستوى المستهدف الحالي بين 4.5% -4.75%.

في التقارير الأخيرة، أشار بعض المسؤولين، مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، إلى أنهم يرون أن رفع أسعار الفائدة يقترب من نهايته قريبًا. ومع ذلك، أعرب آخرون، بمن فيهم محافظ المجلس الاحتياطي، كريستوفر والر، عن قلقهم بشأن بيانات التضخم الأخيرة، وقالوا إن السياسة المتشددة من المرجح أن تظل.

وقال باول: "من المرجح أن تتطلب استعادة استقرار الأسعار أن نحافظ على موقف تقييدي للسياسة النقدية لبعض الوقت". "السجل التاريخي يحذر بشدة من سياسة التخفيف قبل الأوان. سنواصل المسار حتى تنتهي المهمة".