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ولي العهد يستعرض مع وفد المكتب الدولي للمعارض ملف المملكة لاستضافة معرض الرياض إكسبو 2030
جانب من لقاء ولي العهد بأعضاء المكتب الدولي للمعارض (واس)
إكسبو

ولي العهد يستعرض مع وفد المكتب الدولي للمعارض ملف السعودية لاستضافة "إكسبو 2030"

وفد "إكسبو 2030" يبدأ زيارة للسعودية تستمر 5 أيام

دبي - العربية.نت
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استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض، رئيس المكتب الدولي للمعارض باتريك سبيكت والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض الرياض إكسبو 2030.

حضر الاستقبال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد بن عبدالمحسن الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي.

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فيما حضر من جانب المكتب الدولي للمعارض الأمين العام للمكتب ديمتري كيركنتزس وعدد من كبار المسؤولين في المكتب الدولي للمعارض.

كان أعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض قد وصلوا إلى العاصمة الرياض، يوم الأحد الماضي، في زيارة تستمر خمسة أيام، وذلك لبدء عملية مناقشة وتقييم ملف ترشّح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

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