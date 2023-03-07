الفائدة
"المركزي الأسترالي" يرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي إلى 3.6%
عند أعلى مستوى منذ مايو 2012
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قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، مشيرا إلى أن تشديد السياسة النقدية في المستقبل سيعتمد على البيانات الاقتصادية.
وقام المركزي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.6%، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2012.
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وقال المحافظ فيليب لوي، إنه "عند تقييم متى وإلى أي مدى تحتاج معدلات الفائدة إلى الارتفاع، فإن المركزي الأسترالي سيعتمد بصورة وثيقة على البيانات الاقتصادية الواردة".
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