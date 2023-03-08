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اقتصاد مصر

صادرات مصر من مواد البناء تقترب من حاجز الـ 7 مليارات دولار في 2022

قيمة الصادرات ارتفعت 6% مقارنة بحصيلة عام 2021

دبي - العربية.نت
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ارتفعت قيمة صادرات مصر مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، بنسبة 6% خلال العام الماضي، لتسجل 6.99 مليار دولار في مقابل 6.52 مليار دولار تقريبا خلال 2021.

وذكر المجلس التصديري لمواد البناء في بيان اليوم الأربعاء، أن 10 دول استحوذت على 62.1% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 4.28 مليار دولار.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المستوردة لمواد البناء من مصر العام الماضي بحصة نسبتها 13.6%، وتعادل 888 مليون دولار مقابل 432 مليون دولار بنمو 148%.

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واستحوذت كندا على 10.9% من إجمالي صادرات مواد البناء المصرية خلال 2022 لتسجل 859 مليون دولار في مقابل 751 مليون دولار خلال 2021، بنمو37%.

وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بصادرات قيمتها 597 مليون دولار في مقابل 412 مليون دولار بنمو 76%، تلتها إيطاليا بقيمة 588 مليون دولار في مقابل 835 مليون دولار بنسبة تراجع 18%، ثم إسبانيا بقيمة 371 مليون دولار في مقابل 537 مليون دولار بتراجع 19%.

واحتلت ليبيا المركز السادس بالقائمة بقيمة 282 مليون دولار خلال 2022، مقابل 299 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 14%، ثم أميركا بقيمة 175 مليون دولار في مقابل 323 مليون دولار بانخفاض 37%.

وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء إلى غانا بنسبة 122% خلال العام الماضي لتبلغ 163 مليون دولار مقابل 88 مليون دولار 2021، و سجلت الصادرات إلى السودان نموا بنسبة 18% لتصل 138 مليون دولار في مقابل 136 مليون دولار عام 2021.

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