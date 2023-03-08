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حقول القمح في أوكرانيا - رويترز
حقول القمح في أوكرانيا - رويترز
اقتصاد الأردن

الأردن يشتري 50 ألف طن من علف الشعير في مناقصة

سعر الشراء 279.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن

هامبورغ - رويترز
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قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي الأردني اشترى نحو 50 ألف طن من علف الشعير للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة عالمية أغلقت اليوم الأربعاء.

وتشير التقديرات إلى أن سعر الشراء 279.50 دولار للطن شاملا كلفة الشحن للتوريد في النصف الثاني من يونيو/حزيران.

ويعتقد المتعاملون أن البائع هو شركة تجارة السلع سي.إتش.إس.

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وقال المتعاملون إن شركات تجارة السلع الأخرى التي شاركت في المناقصة وعروض أسعارها لتوريد وشحن الطن الواحد هي بانج مقابل 312 دولار وفيتيرا مقابل 293.50 دولار وأميروبا 287 دولارا وأولام مقابل 312 دولارا وجرين فلاور مقابل 292 دولارا وكارجيل مقابل 284.70 دولار ودريفوس مقابل 297 دولارا.

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