التضخم السنوي في العراق يسجل 7.2% خلال يناير

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الثلاثاء، عن رصدها ارتفاعاً في معدل التضخم السنوي في العراق بنسبة 7.2% خلال شهر يناير الماضي، فيما زاد التضخم الشهري بنسبة 0.3%.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان، إن "فرق الجهاز المركزي للإحصاء ومن خلال متابعتها لحركة الأسعار في الأسواق المحلية العراقية، في جميع المحافظات، سجلت حصول تغييرات بمعدل التضخم خلال الشهر المذكور".

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وأوضح أن "ارتفاع المعدل الشهري، جاء متأثرا بارتفاع عدد من المجاميع السلعية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن "أسعار قسم النقل شهدت ارتفاعا بلغ (7.7%)، وسجل قسم المطاعم، ارتفاعا في أسعاره بنسبة (6.7%)".

وارتفعت أسعار قسم التجهيزات والمعدات بنسبة (4.2%)، وارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (3.9%) نتيجة ارتفاع أسعار الذهب بدون صياغة، كما سجلت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعا بنسبة 3.8%.