تونس تشترى 100 ألف طن من القمح.. وتطرح مناقصة لشراء زيوت نباتية

قال متعاملون أوروبيون إنهم يعتقدون أن مشتري الحبوب الحكومي التونسي اشترى نحو 100 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة عالمية، اليوم الأربعاء، كانت تطلب نفس الكمية.

وقالوا إن التقديرات تشير إلى أنه تم الشراء على أربع شحنات زنة 25 ألف طن، وكان أقل سعر عند نحو 455.89 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

مادة اعلانية

والشحن مطلوب بين الأول من أبريل/نيسان والخامس عشر من مايو/أيار اعتمادا على المنشأ.

وفي سياق آخر، قال متعاملون أوروبيون، إن وكالة حكومية تونسية طرحت مناقصة عالمية لشراء ما يصل إلى 9 آلاف طن من الزيوت النباتية.

تطلب المناقصة زيت خام منزوع الصمغ من الصويا أو بذور اللفت. وآخر موعد لتقديم عروض الأسعار في العطاء هو الخميس التاسع من مارس/آذار.

يمكن توريد الزيوت من مناشئ خيارية. وتطلب التسليم بين 30 مارس/آذار و12 أبريل/نيسان.