السعودية تقر إنشاء برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية

أقر مجلس الوزراء السعودي إنشاء البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية على أن يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

والمتوقع أن يسهم البرنامج بإضافة نحو 67 مليار ريال للاقتصاد المحلي، وأن يوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.

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يُذكر أن وزارة الاستثمار كانت قد كشفت في 25 أكتوبر الماضي أن أكثر من 70 شركة عالمية أصدرت تراخيص نقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة الرياض.

وذكرت الوزارة في تقريرها الربعي، أن 25 جهة حكومية شاركت في اجتذاب شركات جديدة للدخول إلى الرياض من خلال برنامج جذب المقرات الإقليمية.

وضمت القائمة العديد من الشركات العالمية الكبرى، منها برايس ووترهاوس كوبرز، وجونسون كونترولز إنك، وديلويت توش توهماتسو، وبيبسيكو ويونيليفر وديدي وسامسونغ وغيرها.

وأوضحت الوزارة أن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية من خلال خدمات الانتقال مثل مكاتب مؤقتة وشقق أو فلل وتوظيف محلي وتسهيل إجراءات القدوم، وخدمات التيسير مثل التوظيف وتأسيس الأعمال واستقدام العمالة المنزلية والمقاولين.

وكذلك من خلال خدمات تنظيمية مثل الحجوزات وتنظيم الفعاليات، والعروض الحصرية المقدمة من شركات الطيران والمكاتب والسكن والمدارس، بالإضافة إلى خدمات مهنية مثل الاستشارات الضريبية والعلاقات الحكومية وفتح الحسابات المصرفية.