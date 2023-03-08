وزير المالية السعودي: وتيرة برنامج التخصيص آخذة في التسارع

عقد وزير المالية السعودى محمد بن عبدالله الجدعان اجتماعا اليوم، في العاصمة الكورية "سيول" مع نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية فى كوريا الجنوبية" تشو كيونغ-هو".

وقال الجدعان، خلال كلمته بمناقشات الطاولة المستديرة مع تحالفات من الشركات الكورية الجنوبية، في العاصمة الكورية سيول، إن وتيرة برنامج التخصيص آخذة في التسارع، حيث تضم سلسلة المشاريع الحالية حوالي 200 مشروع في 17 قطاعاً، باستثمارات تزيد على 50 مليار دولار، مشيراً إلى أنه يجري العمل على تقييم 300 مشروع آخر.

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وناقش الاجتماع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وتطورات الاقتصاد العالمي بما في ذلك التحديات ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الإقراض وانعدام الأمن الغذائي لدى العديد من الدول منخفضة الدخل.

كما تم مناقشة الموضوعات المتعلقة بالقضايا المالية الدولية، وتم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لتسريع العمل في تنفيذ مبادرة الإطار المشترك والتي تم إطلاقها خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بعام 2020 حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وشارك الجدعان في لقاء نظمه المركز الوطني للتخصيص مع عدد من المستثمرين والرؤساء التنفيذيين للشركات الكورية، وبحضور وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل "ونق-هي ريونق".

وتم استعراض التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار رؤية 2030.

وبيّن الجدعان الفرص المتاحة بالمملكة ضمن مشاريع التخصيص والشراكة في العديد من القطاعات مثل الإنشاءات والطرق والمياه والمطارات وغيرها.

وأجرى وزير المالية لقاء مع رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الكوري "هي-سونغ يون" وتم بحث فرص تعزيز التعاون في المجالات المشتركة، وبما يُسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

كما قدم لمحة عامة عن التطورات الاقتصادية في المملكة، وسلط الضوء على النظرة الإيجابية للاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية الضخمة.