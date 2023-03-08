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FILE PHOTO: TikTok app logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
شعار "تيك توك" (رويترز)
تيك توك

"تيك توك" يوسع مجال كسب المال لصانعي المحتوى

يجهّز لكسر هيمنة "يوتيوب" على مقاطع الفيديو الطويلة.. إليك التفاصيل!

دبي - العربية.نت
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قال تطبيق تيك توك الصيني لمشاركة المقاطع المصورة القصيرة، إنه سيسمح لبعض صناع المحتوى بإنتاج مقاطع أطول مقابل سعر، فاتحا بذلك بابا جديدا لمستخدميه لكسب المال.

ستتيح خدمته الجديدة "سيريز" لصناع المحتوى المؤهلين وضع مجموعات تصل إلى 80 مقطعا مصورا طويلا، تصل مدة كل منها إلى 20 دقيقة، خلف "جدار دفع". وأطول مدة يسمح بها تيك توك للمقاطع المصورة حاليا هي عشر دقائق.

وبعد أن أحدث ثورة في مجال التواصل الاجتماعي الذي يهيمن عليه إلى حد بعيد فيسبوك وإنستغرام المملوكان لميتا بلاتفورمز بمقاطعه المصورة القصيرة ومحرك توصياته المتطور، يدخل تيك توك حاليا غمار المنافسة مع عملاق آخر.. يوتيوب التابع لغوغل، نقلاً عن رويترز.

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قال تيك توك، المملوك لبايت دانس، إن مستخدميه يأتون على نحو متزايد إلى منصته لإنتاج محتوى مثل عرض جداول البيانات والتمارين البدينة ووصفات الطعام، وهي مساحة لا يزال يوتيوب الوجهة المهيمنة فيها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان تيك توك سيأخذ مقابلا من صناع المحتوى على ذلك. ويقدم التطبيق بالفعل لمستخدميه نصائح وهدايا، فضلا عن إدارته صندوقا لتحفيزهم على زيادة متابعيهم.

بلغ عدد مستخدمي تيك توك مليار مستخدم نشط شهريا في سبتمبر/أيلول 2021، ولم يبلغ عن قاعدة مستخدميه منذ ذلك الحين. بالمقارنة، كان لدى فيسبوك قرابة ثلاثة مليارات مستخدم نشط شهريا في ديسمبر/كانون الأول 2022.

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