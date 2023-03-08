اقتصاد منطقة اليورو يسجل نموا صفريا بالربع الأخير من 2022
الاقتصاد تجنب بالكاد ركودا فنيا كان متوقعا
قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن منطقة اليورو لم تسجل أي نمو اقتصادي على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، في تعديل طفيف بالخفض لبيانات الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، ومع ذلك ظلت بيانات التوظيف قوية.
وقال المكتب في بيان إن نمو اقتصاد منطقة اليورو تراجع إلى الصفر في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث و1.8%،على أساس سنوي وذلك مقارنة بتوقعات بنمو 0.1% و1.9 %، على الترتيب نُشرت في 14 فبراير/ شباط.
ومع ذلك أكدت المراجعات أن اقتصاد منطقة اليورو تجنب بالكاد ركودا فنيا كان متوقعا في السابق حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وسجلت اليونان ومالطا وقبرص نموا ربع سنوي يزيد على 1%، مع تراجع اقتصاد ألمانيا وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا.
وقال "يوروستات" إن الإنفاق العام ساهم بنحو 0.2 %، كما ساهمت التغيرات في المخزونات بمقدار 0.1 % وصافي التجارة بنحو 1.0%.
كما عدل مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي بيانات نمو التوظيف في منطقة اليورو بالخفض إلى 0.3% على أساس ربع سنوي من 0.4% في التوقعات السابقة، بينما حقق النمو على أساس سنوي التوقعات عند 1.5%.
ويسلط نمو التوظيف القوي الضوء على زيادة عدد الوظائف المتاحة مقارنة بالباحثين عن عمل، ويشير إلى وجود مشكلة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي في معركته لإعادة التضخم إلى 2% من أكثر من 10% في الخريف الماضي.
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