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الروبل والغاز الروسيين (صورة تعبيرية)
تعبيرية عن الروبل والنفط الروسي
اقتصاد روسيا

الهند وروسيا تبدآن شراء وبيع النفط بالروبل

البلدان يدخلان مرحلة جديدة في العلاقات التجارية قد تضعف موقف الدولار

لندن - تاس
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بدأت الهند وروسيا في التخلي عن الدولار في التسويات المتبادلة في معاملات شراء وبيع النفط الروسي، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وفقا للوكالة، يقدر حجم هذه المعاملات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بما يوازي عدة مئات من ملايين الدولارات، مما يدل على مرحلة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين ويضعف موقف الدولار باعتباره العملة العالمية الرئيسية.

يشار إلى أن التجار وشركات الطاقة الروسية يسعون للتعامل بعملات غير الدولار لا سيما في قطاع النفط، فيما شهدت الأسابيع الأخيرة تداول النفط الروسي بسعر أعلى من 60 دولارا للبرميل.

استقرار أسعار النفط بدعم آمال الطلب الصيني وانخفاض مخزونات أميركا طاقة أسعار النفط استقرار أسعار النفط بدعم آمال الطلب الصيني وانخفاض مخزونات أميركا

وبحسب "رويترز" فإن المعاملات كانت مدعومة من قبل ثلاثة بنوك هندية، بما في ذلك أكبر بنك في البلاد.

وتعد الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، ومستوردا كبيرا لموارد الطاقة الروسية.

في بداية عام 2022، بلغت حصة روسيا في سلة النفط المستوردة من الهند 0.2% فقط، وبحلول نهاية العام نمت إلى ما يقرب من مليون برميل يوميا، أي أكثر من 20%.

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