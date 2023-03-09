تكنولوجيا
عطل في "إنستغرام" يؤثر على عشرات الآلاف حول العالم
موقع التواصل يواجه مشكلات في نشر التحديثات وأوقات تحميل طويلة
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أبلغ الآلاف من المستخدمين عن خلل في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام"، التابع لشركة "ميتا بلاتفورمز"، بما في ذلك مشكلات في نشر التحديثات، وأوقات تحميل طويلة، وفقاً لما ذكره موقع "Downdetector".
قال متتبع مواقع التواصل، إنه تلقى أكثر من 40 ألف تقرير يغطي العديد من المشكلات اعتباراً من مساء الأربعاء، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
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وكانت علامة "#Instagramdown" بين الأسرع انتشاراً، وسط شكاوى آلاف الأشخاص حول العالم.
ولم ترد "ميتا" على طلبات التعليق من "بلومبرغ" بعد ساعات العمل العادية.
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