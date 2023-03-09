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وزير الخارجية السعودي: نسعى لتطوير العلاقات مع روسيا على جميع الصعد

لافروف أكد أن موسكو ترحب بمستوى العلاقات مع السعودية وتعزيزها أولوية

دبي - العربية.نت
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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إن المملكة تسعى لتعزيز وتطوير العلاقات مع روسيا على جميع الصعد.

وأضاف خلال جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أنه يتطلع أن تسهم نقاشات اليوم في توحيد الرؤى ودعم العلاقات الثنائية.

تأتي زيارة وزير الخارجية السعودي عقب زيارة قام بها مؤخرا إلى أوكرانيا، الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 30 عاما.

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وقال الأمير فيصل إنه بحث مع لافروف التحديات التي تمس العالم، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأزمات الدولية.

وأضاف "هناك دائما ما هو جديد في العلاقات بين بلدينا الصديقين، والتي نسعى لتعزيزها وتطويرها على جميع الصعد".

وأثنى الأمير فيصل على التنسيق القائم في شتى المجالات بين البلدين فيما يتعلق بتنمية العلاقات المشتركة والتنسيق لمواجهة التحديات الدولية.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الروسي لافروف عبر مترجم عن ترحيبه بزيادة اهتمام السعودية للمشاركة بشكل نشط ليس فقط في تسوية القضايا الإقليمية و"لكن القضايا على المستوى الدولي".

وقال الوزير الروسي إنه يرى أهمية وجود تنسيق "دائم ومتبادل" بين البلدين على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية وفي مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمارات بين الرياض وموسكو.

وأضاف لافروف "نتفق دائما على الخطوات اللازمة لتطوير التعاون" بين روسيا والسعودية.

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