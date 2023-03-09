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سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قرب اسطنبول - رويترز
سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قرب اسطنبول - رويترز

وزير الخارجية الروسي يحدد شرط الموافقة على تمديد اتفاقية البحر الأسود

أكد أنه يجب رفع كل العراقيل لتصدير الأسمدة والحبوب الروسية لتمديد الاتفاقية

دبي - العربية.نت
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إنه يجب رفع كل العراقيل لتصدير الأسمدة والحبوب الروسية لتمديد اتفاقية البحر الأسود.

كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال إن أنقرة تعمل جاهدة لتمديد مبادرة تدعمها الأمم المتحدة وتتيح لأوكرانيا تصدير الحبوب من موانئ على البحر الأسود حاصرتها روسيا بعد الغزو.

وسمحت مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز الماضي بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية. وتم تمديد الاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني، وسينتهي أجل العمل به في 18 مارس/آذار إذا لم يتم التوافق على تمديده.

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كانت وزارة الخارجية الروسية، قالت إننا مستعدون للمشاركة في صفقة اتفاق الحبوب إذا كانت عادلة بين جميع الأطراف.

وقالت روسيا، إنها ستوافق على تمديد الاتفاق فقط في حال إذا تم أخذ مصالح منتجيها الزراعيين في الاعتبار.

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