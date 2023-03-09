"الأوروبي للإنشاء" يستثمر 1.5 مليار يورو لإعادة إعمار مناطق الزلزال فى تركيا

قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إنه سيستثمر ما يصل إلى 1.5 مليار يورو في تركيا خلال العامين المقبلين لدعم إعادة الإعمار فى المناطق التى تضررت من الزلزال الشهر الماضي.

ويشمل الاستثمار 600 مليون يورو تقدم عبر خطوط الائتمان للبنوك المحلية من أجل الشركات والأفراد الذين تأثروا بالزلزال، فضلا عن إقراض الشركات العاملة في إعادة الإعمار.

مادة اعلانية

وسيقدم البنك أيضا التمويل والمشورة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بإصلاح الأضرار وبناء القدرة على الصمود.

وأفاد البنك أن الأضرار المادية الناتجة عن الزلزال في المنطقة بلغت 34 مليار دولار، وتكاليف إعادة البناء ستبلغ ضعف ذلك، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتوقع خبراء أن يكون للزلزال الذي ضرب جنوب تركيا يوم السادس من شهر فبراير 2023، تداعيات اقتصادية كبيرة على البلاد، بعد أن حوّل 10 مدن جنوب البلاد إلى مناطق منكوبة أعلنت فيها حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وتسبب في تدمير آلاف المباني.

وتأثّرت عدة قطاعات حيوية في تركيا بالزلزال المميت كالنقل الجوي والبري والبحري على حد سواء، فقد خرجت 4 مطارات عن الخدمة، إضافة لخروج طرق سريعة تربط بين جنوب شرقي البلاد وغربه ووسطه عن الخدمة أيضاً، علاوة على توقف ميناء اسكندرون الواقع جنوب غربي تركيا عن الخدمة، وفق ما كشفه جونيت أكمان الخبير الاقتصادى التركي لـ"العربية.نت" في وقت سابق.

وقدر اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، حجم خسائر الزلزال بنحو 84 مليار دولار.