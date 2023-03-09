ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 6.8% يناير الماضي
نشاط الصناعة التحويلية يسجل 19.2% نموا
ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية لشهر يناير الماضي بنسبة 6.8 %، مقارنةً بالشهر المناظر من عام 2022 نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة اليوم نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يناير من عام 2023م التي أظهرت ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يناير عام 2023م بنسبة 3%، مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 19.2%،فيما انخفض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة3.4%.
وتصدر الهيئة العامة للإحصاء عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.
أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.5% في الربع الرابع من 2022، على أساس سنوي.
فيما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.3% في الربع الرابع من العام الماضي، بالمقارنة على أساس ربعي.
وأرجعت الهيئة النمو إلى الارتفاع في الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2% على أساس سنوي، و1.3% على أساس ربعي، فيما بلغ النمو في الأنشطة النفطية 6.1% على أساس سنوي، بينما شهدت انخفاضاً قدره 0.3% على أساس ربعي.
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