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ميزانية السعودية

103.9 مليار ريال فائض فعلي في الميزانية السعودية خلال 2022

بزيادة عن التقديرات السابقة التي كانت عند 102 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، إن المملكة سجلت فائضا في الميزانية بلغ 103.9 مليار ريال (27.68 مليار دولار) في 2022 بزيادة عن التقديرات السابقة نظرا لتعزيز ارتفاع أسعار النفط للعائدات الحكومية بنسبة 31%.

وسجلت المملكة نموا في الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 8.7%، عام 2022 مما حقق فائضا في ميزانية الدولة لأول مرة منذ نحو عقد.

وقدرت المملكة سابقا أنها قد تحقق فائضا في الميزانية يبلغ 102 مليار ريال أي نحو 2.6%، من الإنتاج المحلي الإجمالي في 2022 لكنها توقعت فائضا أقل لعام 2023.

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وبلغ إجمالي عائدات السعودية في 2022 قرابة 1.27 تريليون ريال بارتفاع 31%، عن عام 2021 وأكثر قليلا مما كان متوقعا. وبلغ إجمالي العائدات النفطية في 2022 نحو 857.3 مليار ريال بزيادة 52%، عن العام السابق.

وجاء في تقرير لوزارة المالية أن العائدات غير النفطية انتعشت في الربع الرابع لترتفع 19%، عن الفترة نفسها من العام السابق متفوقة على عائدات النفط التي زادت 17%، في الربع الرابع.

وارتفع إجمالي الإنفاق في عام 2022 بنسبة 12%، عن العام السابق ليسجل 1.16 تريليون ريال.

وسجلت السعودية فائضا ماليا في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، لكنها سجلت عجزا قدره 45.7 مليار ريال في الربع الرابع مع بدء "أوبك+" تقليص إنتاجها من النفط.

وبلغ إجمالي الدَين العام للمملكة العربية السعودية ما يزيد قليلا عن 990 مليار ريال في نهاية 2022.

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