الإمارات تصدر قانونا بتأسيس شركة أبوظبي للنقل

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء شركة أبوظبي للنقل.

وستعمل الشركة على دعم وتطوير منظومة النقل في أبوظبي، كما ستتولى تنفيذ وتشغيل وإدارة وتطوير أنظمة النقل في المناطق الحضرية والضواحي داخل الإمارة.

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وقال مكتب أبوظبي الإعلامي إن شركة النقل ستعمل على تطوير السكة الحديد وتقديم خدمات النقل وتأجير السيارات والحافلات في أبوظبي.