السعودية توقع عقدا مع "البحرية الدولية" لدعم تحديث تقنيات القطاع البحرى
اعتماد تكنولوجيا متقدمة للحفاظ على البيئة البحرية والثروات الطبيعية
وقع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودية المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح "مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (كيتاك لم)" في لندن عقدًا لدعم مشروع المنظمة "IMOCares"، الهادف إلى دعم الجهود الدولية لتمكين التقنيات الحديثة في القطاع البحري، ودعم تطوير التكنولوجيا في العالم.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز العمل المشترك ودعم الجهود المشتركة مع المنظمة البحرية الدولية للوصول إلى مستقبل بحري أخضر واقتصاد أزرق ودعم البلدان النامية بما يعزز التنمية البحرية ويسهم في بناء القدرات للدول الأعضاء في المنظمة والوصول إلى مستقبل أكثر استدامة يعتمد على تكنولوجيا متقدمة تدعم حماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروات الطبيعية حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس".
ويشمل المشروع الذي يمتد على هاكثون عالمي للتكنولوجيا البحرية ومؤتمر علمي وورش عمل متخصصة وبحوث ودراسات حول الابتكار في التقنيات البحرية ونشرات وتقارير دورية حول واقع القطاع البحري.
وتأتي هذه الجهود للمملكة امتدادًا للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتنسجم مع الجهود الدولية في هذا الشأن لما يمثله القطاع البحري العالمي من أهمية كبرى وبعد استراتيجي للقطاعات الأخرى كافة وفي مقدمتها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية.
-
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار بعد بيانات إيجابيةأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن عودة التلاميذ للمدارس بعد قلة نسبة الحضور في ديسمبر/كانون الأول بسبب انتشار الأمراض قدمت دعما على نحو غير متوقع للاقتصاد ... نبض السوق
-
القيمة السوقية للعملات المشفرة تفقد 100 مليار دولار من قيمتها في أسبوعتراجعت عملة بيتكوين، والتي تمثل أكثر من 41% من قيمة سوق العملات المشفرة، بأكثر من 2%، صباح اليوم الجمعة لتكسر حاجز الـ 20000 دولار هبوطا.وارتفعت خسائر ... نبض السوق
-
ملتقى "بيبان" يشهد توقيع اتفاقيات بأكثر من 10 مليارات ريال في اليوم الأول"منشآت" وقعت اتفاقاً مع مصرف الراجحي لإطلاق منتجات تمويلية بـ2.1 مليار ريال اقتصاد