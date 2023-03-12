اقتصاد الصين
الصين تعيد تعيين محافظ البنك المركزي لطمأنة أسواق المال
دور محافظ المركزي الصيني الرسمي هو "تنفيذ السياسة النقدية" ولا يصنعها
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعادت السلطات الصينية، اليوم الأحد، تعيين يي قانغ محافظا للبنك المركزي، في محاولة لطمأنة رواد الأعمال وأسواق المال من خلال إظهار الاستمرارية في المنصب البارز بينما يتم تغيير مسؤولين اقتصاديين آخرين.
لا يلعب يي، ولقبه الرسمي هو محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أي دور في صنع السياسة النقدية على عكس نظرائه في الاقتصادات الكبرى الأخرى.
مادة اعلانية
ودوره الرسمي هو "تنفيذ السياسة النقدية"، أو تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئة صنع السياسات التي تكون عضويتها سرية. غير أن محافظ البنك المركزي يعمل كمتحدث باسم السياسة النقدية، وهو الشخصية الصينية الأبرز في منظومة التمويل العالمية، كما أنه مسؤول عن طمأنة المصرفيين والمستثمرين في وقت يخرج فيه الاقتصاد الصيني من نمو أبطأ بشكل كبير.
اقرأ أيضاً
-
"أرامكو" توصي بتوزيع سهم لكل 10 أسهم.. و0.33 ريال توزيعات نقدية عن الربع الرابعتبلغ نسبة زيادة رأس المال 20% تمول من الأرباح المبقاة شركات
-
"أرامكو" تحقق أعلى أرباح سنوية في تاريخ شركات النفط.. سجلت نمواً 46%السيولة النقدية وصلت لمستوى قياسي بلغ 148.5 مليار دولار شركات
-
تراجع أرباح "الأندلس العقارية" 1.8% إلى 66.8 مليون ريال في 2022تكلفة التمويل ترتفع 48% وتضغط على الأرباح شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية