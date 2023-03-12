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بنك الشعب الصيني
بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)
اقتصاد الصين

الصين تعيد تعيين محافظ البنك المركزي لطمأنة أسواق المال

دور محافظ المركزي الصيني الرسمي هو "تنفيذ السياسة النقدية" ولا يصنعها

بكين – أسوشييتد برس
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أعادت السلطات الصينية، اليوم الأحد، تعيين يي قانغ محافظا للبنك المركزي، في محاولة لطمأنة رواد الأعمال وأسواق المال من خلال إظهار الاستمرارية في المنصب البارز بينما يتم تغيير مسؤولين اقتصاديين آخرين.

لا يلعب يي، ولقبه الرسمي هو محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أي دور في صنع السياسة النقدية على عكس نظرائه في الاقتصادات الكبرى الأخرى.

ودوره الرسمي هو "تنفيذ السياسة النقدية"، أو تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئة صنع السياسات التي تكون عضويتها سرية. غير أن محافظ البنك المركزي يعمل كمتحدث باسم السياسة النقدية، وهو الشخصية الصينية الأبرز في منظومة التمويل العالمية، كما أنه مسؤول عن طمأنة المصرفيين والمستثمرين في وقت يخرج فيه الاقتصاد الصيني من نمو أبطأ بشكل كبير.

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