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بريطانيا تعتزم منح الشركات إعفاء ضريبيا بواقع 11 مليار إسترليني

وزير المالية البريطاني يطلق خطة إعفاء ضريبي للشركات مدتها 3 سنوات

لندن - رويترز
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نقلت بلومبرغ نيوز يوم السبت عن مسؤول حكومي مطلع قوله إن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت سيمنح الشركات إعفاء ضريبيا لمدة ثلاث سنوات بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني (13.23 مليار دولار) من خلال إجراء مؤقت في الميزانية التي يعلنها هذا الأسبوع يحل محل الخصم الضريبي على الاستثمارات.

وذكر التقرير أن هانت سيقصر فترة الإعفاء الضريبي على ثلاث سنوات ويقترح بديلا دائما في بيان حزب المحافظين الحاكم الذي يسبق الانتخابات المقبلة.

وأضاف التقرير أنه في ظل النظام البديل، ستواصل الشركات توفير 25 بنسا في فاتورتها الضريبية مقابل كل جنيه إسترليني يتم استثماره. ومن المقرر أن يبدأ سريان زيادة أُعلن عنها في وقت سابق في معدل ضريبة الشركات من 19% إلى 25% في أبريل/نيسان.

ومن المزمع أن يقدم هنت ميزانيته يوم الأربعاء المقبل.

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