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صندوق تنمية الموارد البشرية
صندوق تنمية الموارد البشرية
اقتصاد السعودية

غداً.. صندوق "هدف" يدشن استراتيجيته الجديدة لدعم العمالة السعودية

استراتيجية الصندوق نتاجاً لعديدٍ من الجهود المشتركة مع الجهات الحكومية

دبي - العربية.نت
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يدشن صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية "هدف"؛ استراتيجيته وهويته الجديدة مساء غد الاثنين؛ والتي تأتي في إطار الجهود الداعمة لبناء قوى عاملة وطنية مستدامة في السعودية، وتطوير برامج التدريب والتمكين والإرشاد.

وذكر الصندوق في بيان، اليوم الأحد، أن الاستراتيجية ستساهم في تنمية القدرات البشرية وتمكينها من الدخول والاستدامة في سوق العمل؛ وبما يواكب رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل؛ وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في التوطين.

وجاءت استراتيجية الصندوق نتاجاً لعديدٍ من الجهود المشتركة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتحديد توجه الصندوق ودوره المحوري في دعم تنمية رأس المال البشري الوطني؛ حيث مرت رحلة تطوير الاستراتيجية بمراحل ومحطات متعددة، متضمنة تقييم الوضع الراهن وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للصندوق؛ ومستويات رضا المستفيدين وأصحاب العمل؛ والتنسيق والتعاون والتشارك مع أصحاب المصلحة والشركاء من أصحاب العمل بالقطاع الخاص والاستفادة من مرئياتهم ومقترحاتهم.

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وتواكب الاستراتيجية الطموحة؛ متغيرات سوق العمل ومعالجة التحديات؛ وذلك في إطار منظومة الموارد البشرية؛ وبالتنسيق والتكامل مع مختلف أصحاب المصلحة وأطراف العمل.

وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة غايات رئيسية هي: دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل؛ والرفع من كفاءة الموائمة بين العرض والطلب؛ وتمكين التوظيف المستدام.

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