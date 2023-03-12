اليابان تناقش تمويل سياسة زيادة المواليد عبر إصدار سندات
تراجع قياسي لأعداد المواليد في اليابان لما دون 800 ألف خلال العام الماضي
قال نائب بارز من الحزب الحاكم في البرلمان الياباني، اليوم الأحد، إن جهود البلاد للتصدي لمشكلة انخفاض معدل المواليد من خلال مضاعفة الميزانية المخصصة للسياسات المتعلقة بالأطفال يمكن تمويلها من خلال إصدار سندات حكومية.
وأوضح النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي هيروشيجي سيكو في تصريحات بثتها محطة تلفزيونية في طوكيو بخصوص سياسة الحكومة في اتخاذ خطوات "غير مسبوقة" لمواجهة انخفاض معدل المواليد في اليابان "أعتقد أنه من المقبول تماما التفكير في تغطيتها بسندات حكومية".
قال سيكو، الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بمجلس الشيوخ، إن هناك حاجة لإجراء مناقشة حول ما إذا كان سيتم تمويل السياسة بالسندات الحكومية أو الضرائب أو خطة التأمين أو مجموعة من الموارد المختلفة لكنه أضاف أن تمويلا من خلال إصدار سندات حكومية "يجب أن يكون مسموحا به".
ووفقا لبيانات رسمية فقد تراجعت المواليد في اليابان إلى مستوى قياسي جديد لما دون 800 ألف خلال العام الماضي.
وتعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في يناير/كانون الثاني التعامل مع قضية انخفاض معدل المواليد في البلاد من خلال تبني خطط لمضاعفة الميزانية المخصصة للسياسات المتعلقة بالأطفال بحلول يونيو/حزيران.
-
"أرامكو" توصي بتوزيع سهم لكل 10 أسهم.. و0.33 ريال توزيعات نقدية عن الربع الرابعتبلغ نسبة زيادة رأس المال 20% تمول من الأرباح المبقاة شركات
-
"أرامكو" تحقق أعلى أرباح سنوية في تاريخ شركات النفط.. سجلت نمواً 46%السيولة النقدية وصلت لمستوى قياسي بلغ 148.5 مليار دولار شركات
-
الصين تعيد تعيين محافظ البنك المركزي لطمأنة أسواق المالدور محافظ المركزي الصيني الرسمي هو "تنفيذ السياسة النقدية" ولا يصنعها اقتصاد