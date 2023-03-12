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A baby holds a Japanese national flag outside the Imperial Palace before the first public appearance of Japan's Emperor Naruhito and Empress Masako in Tokyo, Japan May 4, 2019. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
طفل يحمل العلم الوطني لليابان (رويترز)
اقتصاد اليابان

اليابان تناقش تمويل سياسة زيادة المواليد عبر إصدار سندات

تراجع قياسي لأعداد المواليد في اليابان لما دون 800 ألف خلال العام الماضي

طوكيو - رويترز
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قال نائب بارز من الحزب الحاكم في البرلمان الياباني، اليوم الأحد، إن جهود البلاد للتصدي لمشكلة انخفاض معدل المواليد من خلال مضاعفة الميزانية المخصصة للسياسات المتعلقة بالأطفال يمكن تمويلها من خلال إصدار سندات حكومية.

وأوضح النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي هيروشيجي سيكو في تصريحات بثتها محطة تلفزيونية في طوكيو بخصوص سياسة الحكومة في اتخاذ خطوات "غير مسبوقة" لمواجهة انخفاض معدل المواليد في اليابان "أعتقد أنه من المقبول تماما التفكير في تغطيتها بسندات حكومية".

قال سيكو، الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بمجلس الشيوخ، إن هناك حاجة لإجراء مناقشة حول ما إذا كان سيتم تمويل السياسة بالسندات الحكومية أو الضرائب أو خطة التأمين أو مجموعة من الموارد المختلفة لكنه أضاف أن تمويلا من خلال إصدار سندات حكومية "يجب أن يكون مسموحا به".

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ووفقا لبيانات رسمية فقد تراجعت المواليد في اليابان إلى مستوى قياسي جديد لما دون 800 ألف خلال العام الماضي.

وتعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في يناير/كانون الثاني التعامل مع قضية انخفاض معدل المواليد في البلاد من خلال تبني خطط لمضاعفة الميزانية المخصصة للسياسات المتعلقة بالأطفال بحلول يونيو/حزيران.

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