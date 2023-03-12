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بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية
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اقتصاد السعودية

"بنك المنشآت" السعودي يخصص 10.5 مليار ريال لتمويل الشركات

إطلاق برامج جديدة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية على مدى 3 سنوات

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق التنمية الوطني في السعودية، عن تخصيص مبلغ 10.5 مليار ريال للبرامج والمنتجات التمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال البرامج التمويلية القائمة والبرامج الجديدة التي يقدمها بنك المنشآت، شاملةً برامج الإقراض المباشر وغير المباشر، وبرامج ضمان التمويل، وبرامج الاستثمار على مدى الثلاث سنوات القادمة.

ويأتي ذلك في ظل دعم واهتمام القيادة ومساعي "بنك المنشآت" لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ولرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%.

وذكر الرئيس التنفيذي المكلَّف للبنك عبدالرحمن بن منصور، أن "بنك المنشآت" يسعى إلى زيادة التمويل المقدم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة؛ مما يسهم في نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي، مُعبِّرًا عن شكره وتقديره لعناية القيادة واهتمامها بهذا القطاع الحيوي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأكد ابن منصور أن أعمال البنك بدأت مؤخرًا من خلال 6 منتجات تمويلية رئيسية تم تطويرها بناءً على احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التقدّم بطلب التمويل من خلال موقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يتيح الوصول إلى أكثر من 48 جهة تمويلية في المملكة.

ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع إعلان انضمام شركة الاستثمار الجريء (SVC) التي يخصص لها 3.2 مليار ريال لدعم النمو الإستراتيجي للشركة في تطوير منتجات استثمارية تعزز دورها في تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.

كما أُعلن انضمام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) لمجموعة "بنك المنشآت"، الذي حظي بتخصيص ما يقارب المليار ريال لدعم برامجه وتوسيع أعماله.

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