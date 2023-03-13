"المكتب الدولي للمعارض": "الرياض" لديها جميع المقومات لاستضافة "إكسبو 2030"

اختتمت بعثة المكتب الدولي للمعارض زيارتها للعاصمة الرياض، التي استمرت خمسة أيام من 5 إلى 10 مارس 2023م، وناقشت خلالها ملف المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، حيث التقى أعضاء البعثة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وعددا من الوزراء وكبار المسؤولين.

وقامت البعثة خلال الزيارة بمناقشة الجوانب الفنية الخاصة بملف ترشّح المملكة لاستضافة الرياض إكسبو 2030، إضافةً إلى عقد سلسلة اجتماعات رسمية وورش عمل مع عددٍ من الوزراء وكبار المسؤولين، وبحثت في تفاصيل ملف ترشّح العاصمة لاستضافة هذا المحفل العالمي.

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وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد بن عبدالمحسن الرشيد أن ملف ترشّح الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 قوي، مبرزاً جاهزية الرياض للاستضافة بعد استيفاء المتطلبات الفنية كافة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال: "لدينا دعم دولي غير مسبوق لاستضافة معرض الرياض إكسبو 2030، وهذا كان نتاجاً للدعم والمتابعة المباشرة من قبل القيادة والعمل المشترك بين الجهات الحكومية كافة، بالإضافة إلى دعم المجتمع السعودي".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في ختام زيارة البعثة للعاصمة الرياض، التي تم خلالها الاطلاع على الجوانب المتعلقة بملف ترشّح الرياض لاستضافة هذا المحفل الدولي المهم.

وأضاف: "سنقدم نسخةً استثنائيةً في معرض الرياض إكسبو 2030، حيث نتوقع أن يحظى بأكثر من 40 مليون زيارة للموقع، بالإضافة إلى مليار زيارة عبر المنصة الافتراضية (الميتافيرس)، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ معارض إكسبو"، مؤكداً استعداد المملكة وحماس مواطنيها والمقيمين فيها لاستضافة هذا الحدث العالمي.

من جانبه، قال رئيس بعثة المكتب الدولي للمعارض باتريك سبيشت: "حظينا خلال زيارتنا بشرف مقابلة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وتعرفنا على إمكانيات المملكة العربية السعودية، فالمملكة والرياض، تمتلكان جميع الممكنات المطلوبة".

فيما قال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس: "خلال الخمسة أيام الماضية، تعرفنا فيها ليس فقط على المملكة، بل أيضاً على شعبها، وطموحاته وتطلعاته المستقبلية، وأعتقد أنه عندما تسمعني أقول ذلك؛ فأنت تدرك أننا نرى معرض إكسبو، في عام 2030، يتناسب تمامًا مع البرنامج الذي اطلعنا عليه هذا الأسبوع، ومسيرة تطور المملكة على مدى السنوات القليلة الماضية".

وأضاف: "رأينا أن المشروع يحظى بدعمٍ كبير من ولي العهد، وجميع قطاعات الدولة، وكل شخص رأيناه في المملكة وتحدثنا إليه، ولا شك أن المملكة ومدينة الرياض لديهما جميع المقومات لاستضافة هذا المحفل العالمي".

وتابع: "وجدنا أن مشروع إكسبو متوافق للغاية مع الخطط التنموية لمدينة الرياض والمملكة، ونرى أن المشروع يُعد امتدادًا طبيعيًا لمدينة الرياض باتجاه المطار الدولي الجديد للعاصمة، إضافةً إلى القطار الذي سيتم تشغيله قريبًا".

وأكد أن وجود البنية التحتية المتكاملة في المملكة، يلبي متطلبات حدث مثل معرض إكسبو، مما يلعب دورًا مهمًا لديهم بمعرفة أن البنية التحتية قائمة وجاهزة في حال تم فوز المملكة في نوفمبر باستضافة إكسبو 2030.

ومن المقرر أن تزور بعثات أخرى من المكتب الدولي للمعارض المدن المتنافسة، في كلٍ من مدينة أوديسا في أوكرانيا خلال الفترة (من 20 إلى 24 مارس الجاري)، ومدينة بوسان في كوريا الجنوبية خلال الفترة (من 3 إلى 7 أبريل المقبل) ومدينة روما في إيطاليا خلال الفترة (من 17 إلى 21 أبريل المقبل)، وذلك قبل موعد التصويت النهائي لاختيار المدينة المستضيفة لمعرض إكسبو الدولي 2030، من خلال اقتراعٍ سري مقرر في نوفمبر المقبل من العام الجاري 2023م.