"HSBC" يستحوذ على الوحدة البريطانية لبنك "سيليكون فالي"

أعلن بنك "إتش.إس.بي.سي"، اليوم الاثنين، أنه استحوذ على وحدة بنك "سيليكون فالي -SVB" في بريطانيا مقابل جنيه إسترليني واحد.

وقال الرئيس التنفيذي لإتش.إس.بي.سي، نويل كوين، في بيان: "هذا الاستحواذ يتمتع بمردود استراتيجي ممتاز على أعمالنا في المملكة المتحدة".

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وذكر وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هنت، أن الحكومة وبنك إنجلترا سهلا بيع وحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا إلى "إتش.إس.بي. سي" في خطوة من شأنها حماية الودائع دون دعم من دافعي الضرائب.

وأوضح هنت: "يضمن هذا حماية ودائع العملاء ومواصلة العمل المصرفي كالمعتاد، دون دعم من دافعي الضرائب... ويسعدني أننا توصلنا إلى حل في مثل هذا الوقت القصير".

وتابع بالقول: "إتش.إس.بي.سي هو أكبر بنك في أوروبا، ومن المفترض أن يشعر عملاء بنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة بالاطمئنان إزاء القوة والأمان" الذي يعنيها هذا الاستحواذ.

ويأتي هذا بعد أن تحركت السلطات الأميركية لدعم الودائع ووقف أي تداعيات أوسع نطاقا للانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي، الذي تتبعه الوحدة البريطانية.

وكان قد ظهر أمس الأحد مشترٍ محتمل للذراع البريطانية لبنك سيليكون فالي الأميركي المفلس، فيما قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن حكومته تعمل للحد من أي تداعيات تقع على الشركات جراء انهيار البنك.

وقال بنك لندن إنه قدم مقترحا رسميا للذراع البريطانية لبنك سيليكون فالي وأرسله إلى السلطات ومن بينها وزارة الخزانة وبنك إنجلترا.

ويعد الإفلاس المأساوي لمجموعة سيليكون فالي المالية، وهي مجموعة تركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، يوم الجمعة أكبر انهيار لبنك في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت أمس الأحد إن الإفلاس قد يكون له أثر ضخم على شركات التكنولوجيا البريطانية، نظرا لأهمية بنك سيليكون فالي لبعض العملاء.