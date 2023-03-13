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جو بايدن في وارسو (فرانس برس)
الرئيس الأميركي جو بايدن _ (فرانس برس)
اقتصاد أميركا

خطاب مرتقب لبايدن سيتعهد فيه بمحاسبة المسؤولين عن انهيار بنك سيليكون فالي

بايدن يحاول طمأنة المواطنين بشأن القطاع المصرفي

دبي - العربية.نت
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يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، خطابا من المتوقع أن يتعهد فيه بمحاسبة المسؤولين عن انهيار بنك سيليكون فالي.

وتعقيباً على انهيار بنك "سيليكون فالي" والمخاوف التي تركها على القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، حاول الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق، طمأنة مواطنيه.

وأكد في بيان، اليوم الاثنين، أن وزارة الخزانة والمجلس الاقتصادي يعملان بجد معا لمعالجة أزمة "بنك وادي السيليكون" و"سيغنتشر"، بما يضمن لدافعي الضرائب أموالهم، بحسب ما نقلت رويترز.

"الفيدرالي" الأميركي يطلق برنامج التمويل البنكي لأجل اقتصاد الفيدرالي "الفيدرالي" الأميركي يطلق برنامج التمويل البنكي لأجل

كما أضاف "يمكن للشعب الأميركي والشركات الأميركية أن يثقوا بأن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة ومتاحة عند الحاجة".

إلى ذلك، تعهد بملاحقة المسؤولين عن تلك الأزمة و"الفوضى"، ومواصلة الجهود من أجل تعزيز الرقابة على المصارف الكبرى، بغية تفادي تكرار مثل تلك المشكلة مرة أخرى.

وكان انهيار بنك سيليكون فالي الذي يتركز نشاطه على القطاع التكنولوجي، فاقم المخاوف خلال الأيام الماضية من أن تنسحب الأزمة على مصارف أخرى، وتكر سبحة الانهيارات، لاسيما بعد أن أدى إلى موجة انخفاضات ضربت أسهم قطاع البنوك في الولايات المتحدة وامتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا.

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