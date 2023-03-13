اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لي تشيانغ (أ ب)
رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ (أ ب)
اقتصاد الصين

رئيس الوزراء الصيني يحذر: تحقيق هدف النمو "لن يكون سهلا"

رئيس الوزراء الصيني يوضح توجهاته الاقتصادية

بكين – فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حذر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، اليوم الاثنين، بأنه سيكون من الصعب على الصين أن تحقق هذه السنة هدفها للنمو البالغ "نحو 5%"، أحد أدنى مستويات النمو منذ عقود في القوة الاقتصادية الثانية في العالم.

وقال لي تشيانغ في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ تعيينه رئيسا للوزراء، السبت: "أخشى ألّا يكون من السهل تحقيق هدف نمو بنحو 5% وسيتطلب الأمر الكثير من الجهود".

ويمثل هذا الهدف أحد أدنى مستويات نمو إجمالي الناتج المحلي منذ أربعين عاما للعملاق الصيني، ولو أنه أعلى من معظم الاقتصاديات الكبرى.

صندوق النقد: نراقب عن كثب تداعيات انهيار بنك "سيليكون فالي" اقتصاد صندوق النقد صندوق النقد: نراقب عن كثب تداعيات انهيار بنك "سيليكون فالي"

وشهدت الصين عام 2022 نموا بنسبة 3% بفارق كبير عن الهدف الأساسي المحدد بـ5.5%، تحت تأثير القيود الصحية وأزمة العقارات التي انعكست بشكل فادح على النشاط الاقتصادي.

واعتمدت السلطات الصينية على مدى نحو ثلاث سنوات سياسة صحية صارمة عرفت بسياسة "صفر كوفيد" سمحت بحماية السكان من وباء كوفيد-19 لكنها سددت ضربة كبيرة للاقتصاد مع إغلاق مصانع وشركات وفرض قيود على التنقلات.

ورفعت هذه التدابير في ديسمبر.

كما تضرر النمو في الصين جراء أزمة في القطاع العقاري، الذي يمثل مع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني.

ويعاني القطاع العقاري منذ 2020 من تشديد شروط حصول شركات التطوير العقاري على قروض، مع تبني إجراءات لدعم الاعتمادات لبعض المطورين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنتقل عدوى سحب الودائع من "سيليكون فالي" لبنوك أميركية أخرى؟ هل تنتقل عدوى سحب الودائع من "سيليكون فالي" لبنوك أميركية أخرى؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط