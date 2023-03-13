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بنك سيليكون فالي (رويترز) مناسبة
بنك سيليكون فالي "إس.في.بي"
صندوق النقد

صندوق النقد: نراقب عن كثب تداعيات انهيار بنك "سيليكون فالي"

الصندوق يعبر عن ثقته في اتخاذ واشنطن خطوات مناسبة لمعالجة الوضع

واشنطن – رويترز
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قال صندوق النقد الدولي، يوم الأحد، إنه يراقب الآثار المحتملة على الاستقرار المالي من انهيار بنك سيليكون فالي "إس.في.بي"، معبرا عن ثقته في أن واشنطن تتخذ الإجراءات التنظيمية الملائمة.

وذكر متحدث باسم صندوق النقد الدولي لرويترز في بيان: "نراقب عن كثب التطورات والآثار المحتملة على الاستقرار المالي، ولدينا ثقة كاملة في أن صناع السياسة في الولايات المتحدة يتخذون الخطوات المناسبة لمعالجة الوضع".

كانت مصادر مطلعة قد أبلغت "رويترز" بأن السلطات الأميركية بصدد اتخاذ "إجراءات جوهرية" يوم الأحد لدعم الودائع في بنك سيليكون فالي "إس.في.بي" والحيلولة دون اتساع نطاق تداعيات انهياره المفاجئ.

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وأوضحت المصادر أن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عملوا في مطلع الأسبوع الجاري على تقييم تداعيات انهيار البنك يوم الجمعة، مع التركيز بشكل خاص على قطاع تمويل المشروعات الناشئة والبنوك المتعددة الفروع.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إنها تعمل مع الجهات التنظيمية للقطاع المصرفي بغية مواجهة انهيار بنك سيليكون فالي، وهو أكبر بنك ينهار بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

ومع تزايد القلق من أن يكون لانهيار البنك تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة، قالت يلين إنها تعمل على حماية المودعين لكنها استبعدت وضع خطة إنقاذ.

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