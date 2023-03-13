مسؤولون أميركيون: إتاحة ودائع بنك "سيليكون فالي" للعملاء اليوم

قال مسؤولون أميركيون إن عملاء بنك سيليكون فالي سيستطيعون الوصول إلى ودائعهم بدءا من اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في بيان: "سيستطيع المودعون الوصول إلى كل أموالهم بدءا من الاثنين 13 مارس".

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وتابع البيان: "لن يتحمل دافعو الضرائب أي خسائر لها علاقة بالقرار المرتبط ببنك سيليكون فالي".

كانت مصادر مطلعة قد أبلغت "رويترز" بأن السلطات الأميركية بصدد اتخاذ "إجراءات جوهرية" يوم الأحد لدعم الودائع في بنك سيليكون فالي "إس.في.بي" والحيلولة دون اتساع نطاق تداعيات انهياره المفاجئ.

وذكرت المصادر أن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عملوا في مطلع الأسبوع الجاري على تقييم تداعيات انهيار البنك يوم الجمعة، مع التركيز بشكل خاص على قطاع تمويل المشروعات الناشئة والبنوك المتعددة الفروع.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إنها تعمل مع الجهات التنظيمية للقطاع المصرفي بغية مواجهة انهيار بنك سيليكون فالي، وهو أكبر بنك ينهار بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

ومع تزايد القلق من أن يكون لانهيار البنك تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة، قالت يلين إنها تعمل على حماية المودعين لكنها استبعدت وضع خطة إنقاذ.