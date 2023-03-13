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اقتصاد السعودية

السعودية تتعاقد على استيراد أكثر من مليون طن قمح في 2023

متوسط السعر 316.86 دولار للطن على أساس التكلفة والشحن

دبي - العربية.نت
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أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد في العام 2023 وبلغت الكميات المتعاقد عليها 1.043 مليون طن للتوريد من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأميركا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود.

وأوضح محافظ الهيئة أحمد بن عبد العزيز الفارس، اليوم الاثنين، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح.

أضاف أن فترة وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (يوليو - أغسطس2023) بواقع 17باخرة، موزعة على 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 363 ألف طن، وعدد 8 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 490 ألف طن، وعدد 3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 190 ألف طن وفقا لوكالة "واس".

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وتنافست 16شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وجرى الترسية على 6 شركات منها كانت عروضها مطابقة للمواصفات والأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وأوضحت الهيئة أن متوسط سعر الشراء جاء عند 316.86 دولار للطن على أساس التكلفة والشحن.

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