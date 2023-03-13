"المركزي التركي": 9.849 مليار دولار عجز ميزان المعاملات الجارية في يناير

قال البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد بلغ 9.849 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.

وهذا الرقم أقل من توقعات رويترز لعجز قدره 10 مليارات دولار.

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وفي عام 2022، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية في تركيا 48.769 مليار دولار.

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، إن ارتفاع أسعار الغاز والتضخم المستمر الذي يؤدي إلى تآكل الأجور الحقيقية سيحدان من النمو في أوروبا وآسيا الوسطى وشمال إفريقيا.

وخفض البنك تقديرات النمو في المنطقة إلى 2.1% من 3% هذا العام، وهي أقل من التوقعات البالغة 2.4% لعام 2022.

وبلغ معدل التضخم في منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تغطي حوالي 40 اقتصادا تمتد من كازاخستان إلى المجر وتونس، في المتوسط 16.5% في ديسمبر/كانون الأول بعد ذروة بلغت 17.5% في الشهر السابق، على الرغم من أن تقرير البنك رجح "أن يكون تراجع التضخم أكثر تدرجا مما تتوقع الأسواق حاليا".